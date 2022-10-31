Работникам рассказали о возможности получить выплату при смерти родственника

Сотрудник может рассчитывать на материальную помощь со стороны работодателя в случае смерти родственника, однако это остается на усмотрение организации, поскольку такие нормы не прописаны в законодательстве. Об этом «Известиям» 31 октября рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Прямых требований, что работодатель обязан предоставлять материальную помощь сотруднику в связи со смертью родственника, в Трудовом кодексе не закреплено. Средства могут быть выделены по обращению работника. Для того чтобы получить материальную помощь, нужно написать заявление на имя руководителя компании. При наличии средств и «доброго согласия» такие средства могут быть выделены», — пояснил эксперт.

По его словам, сумма, которую могут выдать сотруднику, — индивидуальна и зависит от обстоятельств и возможностей работодателя. Например, в бюджетных организациях, которые финансируются строго по смете, вообще может не оказаться лишних средств, добавил Сафонов.

В сентябре директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям» о нюансах расчета пособия по временной нетрудоспособности. Так, с 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности оформляются электронно, они попадают в базу Фонда социального страхования, который сообщает работодателю о заболевшем. После выхода сотрудника на работу компания должна передать ФСС информацию о том, работал ли человек в этот период.