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Цены на подержанные авто в России упали в октябре на 3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России начали дешеветь автомобили с пробегом. Цены понизились на 3%, или примерно 35 тыс. рублей по отношению к показателям сентября текущего года, о чем 28 октября сообщило агентство «Автостат».

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Аналитики агентства в последний раз отмечали снижение цен на автомобили с пробегом в мае 2022 года. Затем с мая по сентябрь текущего года цена росла. Ее снижение в октябре специалисты связали с ростом числа предложений на рынке по подержанным машинам.

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. Такая конкуренция влечет снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин», — объяснил ситуацию на рынке автомобилей с пробегом руководитель отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун.

Средняя цена подержанного легкового авто в октябре 2022 года составила 1,2 млн рублей.

11 октября компания FAW сообщила, что планирует поставить в Россию подержанные машины из Китая. Среди них будут как доступные Volkswagen, так и премиальные Hongqi. Общее число — 4750 штук. Модель Volkswagen Jetta собирали на заводах FAW. О пробеге, годе выпуска и техсостоянии автомобилей, которые готовятся к экспорту, информации нет. Кроме седанов немецкого бренда FAW планирует поставить в Россию подержанные автомобили премиальной марки Hongqi. Среди моделей могут оказаться популярные кроссоверы HS5 или седаны H5.

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