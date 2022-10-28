В Германии указали на беспомощность ФРГ и Франции перед США

Франции и Германии «нечего предъявить» США. Таким образом экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт 28 октября прокомментировал «Известиям» новость о том, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы начать торговую войну против США в случае необходимости.

«Что они могут предъявить Америке, если золотой запас лежит там, зависимость от Америки в сотни раз больше, чем от России, и никого это не смущало, а наоборот даже радовало. Когда мы им говорили неоднократно, что наши друзья заокеанские — вообще нам не друзья. У них кроме собственных интересов нет никакой другой доктрины. <…> Ничего они против Америки предпринять не могут, Америка может в один раз закрыть все финансовые потоки, посадить полностью на голодный паек», — сказал Гердт.

Доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов, в свою очередь, отметил, что принятие закона об ограничении инфляции по опыту США вряд ли сможет сработать в случае Германии и Франции.

«Дело в том, что масштабы роста цен в Европе выше, чем в США, поэтому и меры противодействия инфляции должны быть намного жестче. К тому же, сложно спрогнозировать, на сколько еще способны вырасти цены на энергоносители в Европе и что будет определять этот рост. Фактическое отсутствие инструментов борьбы с инфляцией — ключевая проблема ЕС», — сказал он.

Кроме того, в ЕС нарушено единство по поводу вектора фискальной и монетарной политики, добавил Смирнов.

«Как никогда нужны общие подходы в сфере энергетической политики, а их, к сожалению нет, и каждая страна хочет выдвигать лишь удобные ей инициативы», — заключил профессор.

Накануне обозреватели американского издания Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт написали, что Макрон и Шольц сошлись на мнении, что в настоящий момент намечается риск возникновения недобросовестной конкуренции со стороны США, на который Европе придется ответить.

Макрон и Шольц встретились в Париже 26 октября. Основной целью визита канцлера ФРГ во Францию заявлялось решение франко-немецких разногласий и проблем.