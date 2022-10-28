Kawasaki показал прототип первого электрического мотоцикла марки

Японский производитель мототехники Kawasaki анонсировал прототип первого электрического байка марки, который будет выступать аналогом бензиновых моделей Z125 и Ninja 125. Первые экземпляры дебютируют до конца 2022 года, о чем 27 октября сообщил портал Motor.

Точных данных о модели пока не сообщается. Известно, что электрическая установка байка будет примерно соответствовать мощности традиционных моделей с бензиновым мотором, чей объем равен 125 куб. см.

В Kawasaki рассказали, что для нового байка они использовали раму от мотоцикла Z400, а целый ряд компонентов на электроаппарат перешли от хорошо известной модели Ninja 300.

Компания сообщила, что к 2025 году в модельной гамме компании будет десять моделей мотоциклов на электротяге. Вместе с тем марка продолжит экспериментировать с моделями, у которых будет традиционный двигатель, который переведут на синтетическое и биотопливо.

Параллельно с разработкой электробайка в компании рассказали, что работают над гибридными модификациями. Такие мотоциклы на низких скоростях будут передвигаться за счет электротяги.

13 сентября компания Honda Motor сообщила, что к 2040 году планирует выпускать только экологически чистую мототехнику, которая будет работать на электротяге. Для реализации столь масштабного проекта к 2025 году Honda обещает представить не менее десяти серийных моделей электромотоциклов.