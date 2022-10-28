Расследование по делу убийства с участием Алека Болдуина завершилось

Американские правоохранители завершили расследование инцидента с участием актера Алека Болдуина и передали дело прокурору, пишет газета Los Angeles Times. В то же время не уточняется, имеется ли достаточное количество доказательств для предъявления уголовных обвинений, передает телеканал «Известия». Отмечается, что в штате Нью-Мексико нет установленного законом срока для выдвижения обвинений, помимо сроков давности. В октябре 2021 года Болдуин во время съемок выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.



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