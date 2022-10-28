Еще около 4 млрд рублей выделили на мост через Зею в Приамурье

Министерство финансов Амурской области подготовило поправки в региональный бюджет. За счет безвозмездных поступлений доходы увеличились на 5,2 млрд рублей. В этом году они составляют 106 млрд рублей. Всего на реализацию региональных госпрограмм в минифине перераспределили 470 млн рублей. Депутаты заксобрания одобрили изменения в главный финансовый документ Приамурья.

Как отмечает ИА PriamurMedia, на строительство моста через Зею выделено дополнительно более 3,9 млрд рублей. Средства поступили из федерального бюджета.

Старый мост через Зею, построенный в 1981 году, является единственным автомобильным мостом, который соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью Амурской области и Дальнего Востока. В 2020 году его не раз перекрывали на ремонт из-за повреждений.

Сейчас ведется строительство нового моста. Пробное движение по нему планируется открыть в сентябре 2023 года.

Амурская служба новостей пишет, что в Тамбовском районе завершено восстановление моста через реку Гильчин на 47-м км автодороги Благовещенск — Гомелевка. Работы стартовали весной этого года. Они проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт выполнен в контрактные сроки, комиссия провела приемку объекта.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года Амурская область получит 415 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на расселение аварийного жилья. Средства необходимы в связи с увеличением расходов на строительство новых домов для переселенцев.