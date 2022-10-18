Амурская область получит 415 млн рублей на расселение аварийных домов

До конца 2022 года Амурская область получит 415 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на расселение аварийного жилья. Средства необходимы в связи с увеличением расходов на строительство новых домов для переселенцев.

По словам губернатора Василия Орлова, на текущий момент программа переселения завершена в десяти муниципалитетах — Белогорском, Ивановском, Ромненском округах, Райчихинске, Прогрессе, Мазановском, Константиновском, Тамбовском, Шимановском и Селемджинском районах. До конца 2022 года программу переселения полностью выполнят в Белогорске. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

В программу расселения в Приамурье включили 910 многоквартирных домов, в которых проживали 6,57 тыс. человек. Объем финансирования по федеральной программе составляет 6,75 млрд рублей. В регионе ведется строительство 12 многоквартирных домов для переселенцев, до конца года начнется строительство еще 16 зданий.

Согласно распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин, регионы дополнительно получат 24 млрд рублей на реализацию переселения из аварийного жилья.