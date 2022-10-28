Путин назвал грядущее десятилетие самым непредсказуемым и важным со Второй мировой войны

Предстоящее десятилетие будет самым важным и непредсказуемым со времен окончания Второй мировой войны. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое.

«Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться», — сказал он на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее, в июне, Путин отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

До этого, в мае, президент США Джо Байден заявил, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

Отношения России и Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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