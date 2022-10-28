Эксперт объяснил соотношение боевых потерь в Донбассе

Соотношение потерь один к семи, восьми или десяти говорит о том, что бои ведутся Украиной не за счет мастерства, а за счет людей, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Они стараются создать многократное численное превосходство и надеются во многом только на него. Оно чаще всего не реализуется и практически всегда ведет к катастрофическим потерям. Также мы видим, что Украина не способна оказывать хорошую медицинскую помощь своим раненым. Соотношение убитых и раненых при современных средствах защиты должно быть один к четырем или к пяти, а у Украины — один к полутора. Люди, получив ранение, попросту не выживают, остаются на поле боя», — рассказал Владислав Шурыгин.

Эксперт подчеркнул, что у Киева одна надежда — на вновь мобилизованных. При этом Шурыгин отметил, что количество украинцев, которых можно призвать на службу для участия в спецоперации «не бесконечно».

27 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что киевский режим не жалеет собственных граждан, поэтому войска Украины несут огромные потери, иногда соотношение доходит до одного к десяти.

Также президент подчеркнул, что с самого начала спецоперации помощь Донбассу была приоритетной задачей для Вооруженных сил РФ. Глава государства напомнил, что народ Донбасса видел свое будущее только с Россией.

В этот же день российские войска отбили все атаки противника и уничтожили завод по производству взрывчатки и ракетного топлива в Павлограде Днепропетровской области.

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Ценой жизней: Путин рассказал о потерях украинских вооруженных формирований