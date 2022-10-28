Эксперт объяснил значимость для ВФУ разбитого завода в Павлограде

Минобороны почти каждый день сообщает о перехвате в воздухе боеприпасов «Ольха», компоненты которого изготовлены на советском химическом заводе в Павлограде Днепропетровской области, вывод предприятия из строя поможет лишить украинскую армию этих важных для них боеприпасов. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

При этом он отметил, что этот завод слишком большой для того, чтобы его уничтожить несколькими ракетами.

«Завод — важная часть украинской ракетной программы. Он может быть задействован и для разработки ракет большей дальности, чем «Ольха», способных пролетать несколько сотен километров. Киевские власти давно не скрывали, что создание оружия, способного дотянуться до Москвы находится в числе их приоритетов», — объяснил эксперт.

На Павлоградском заводе еще сохранились запасы и топлива, и деталей, которые могут использоваться в собственной украинской ракетной и ядерной программе, добавил Болтенков.

27 октября в Минобороны России заявили, что в районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для вооруженных формирований Украины.

Удары по важным для военно-промышленного комплекса Украины объектам наносятся на постоянной основе. В частности, 22 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили цеха оборонного завода «Коммунар» в Харькове. На нем производились головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун». В Запорожье 19 сентября ВКС России уничтожили цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались установки американских РСЗО HIMARS.

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