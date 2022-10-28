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Эксперт объяснил значимость для ВФУ разбитого завода в Павлограде

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Фото: соцсети
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Минобороны почти каждый день сообщает о перехвате в воздухе боеприпасов «Ольха», компоненты которого изготовлены на советском химическом заводе в Павлограде Днепропетровской области, вывод предприятия из строя поможет лишить украинскую армию этих важных для них боеприпасов. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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При этом он отметил, что этот завод слишком большой для того, чтобы его уничтожить несколькими ракетами.

«Завод — важная часть украинской ракетной программы. Он может быть задействован и для разработки ракет большей дальности, чем «Ольха», способных пролетать несколько сотен километров. Киевские власти давно не скрывали, что создание оружия, способного дотянуться до Москвы находится в числе их приоритетов», — объяснил эксперт.

На Павлоградском заводе еще сохранились запасы и топлива, и деталей, которые могут использоваться в собственной украинской ракетной и ядерной программе, добавил Болтенков.

27 октября в Минобороны России заявили, что в районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для вооруженных формирований Украины.

Удары по важным для военно-промышленного комплекса Украины объектам наносятся на постоянной основе. В частности, 22 октября Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили цеха оборонного завода «Коммунар» в Харькове. На нем производились головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун». В Запорожье 19 сентября ВКС России уничтожили цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались установки американских РСЗО HIMARS.

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