Самолет Алматы-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево

Рейс SU9 FV6536, летевший из Алматы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом стало известно в пятницу, 28 октября.

Отмечается, что борт приземлился с сигналом о течи гидрожидкости из двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 25 октября, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Санкт-Петербурга в Фергану на востоке Узбекистана, совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана из-за тумана. Отмечалось, что посадка прошла в штатном режиме.