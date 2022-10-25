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Самолет Петербург-Фергана совершил экстренную посадку из-за тумана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Санкт-Петербурга в Фергану на востоке Узбекистана, совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана из-за тумана. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил агентству «РИА Новости» представитель авиакомпании.

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«Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan Airways Санкт-Петербург–Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 8:00 (6:00 мск)», — заявил представитель.

Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме. На данный момент пассажиры находятся в терминале, также рассматривается возможность их доставки до пункта назначения на автобусах. При этом расстояние между Наманганом и Ферганой составляет около 130 км.

Ранее, 19 октября, летевший из Москвы в узбекский город Ургенч самолет экстренно сел в Самаре. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира.

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