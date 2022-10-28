В Центробанке увидели риски ускорения инфляции

Инфляция в России может ускориться в ближайшие кварталы, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», который проанализировали «Известия». Опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года россияне перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Вместе с другими факторами это свидетельствует о нарастании проинфляционных рисков, сказано в документе.

Кроме того, нынешняя динамика кредитования и параметры бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также увеличит инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы, считают эксперты Банка России.

Повышение бюджетных расходов и кредитования населения наиболее существенно отразится на росте инфляции, эти факторы будут оказывать влияние с некоторым опозданием, примерно в два-три месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее мнению, в 2023 году рост бюджетных расходов увеличит инфляцию примерно на 1 п. п. по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%.

Кроме того, повышение спроса на размещение средств на краткосрочных счетах говорит об увеличивающейся склонности к потреблению, сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Однако на рынке сейчас присутствует заметный дефицит товаров, а увеличение спроса при ограниченном предложении может потенциально привести к росту цен. По оценке эксперта, описанные аналитиками ЦБ факторы ускорят инфляцию на 1,5–2 п.п. в начале 2023 года. В банках подтвердили повышенный спрос граждан на более ликвидную денежную массу и размещение средств на краткосрочных вкладах и текущих счетах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценная реакция: в ЦБ увидели риски ускорения инфляции