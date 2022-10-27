Спасатели помогли женщине попасть в квартиру к трехлетнему ребенку в Ульяновской области

В Ульяновской области спасатели помогли женщине открыть дверь в квартиру, где был один ее трехлетний ребенок. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Женщина вышла из дома на несколько минут, а ребенок закрыл дверь изнутри.

«Тревожный сигнал в службу спасения 101 поступил от жительницы города Инзы, проживающей в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Яна Лациса», — рассказали в ведомстве.

Спасатели поднялись по трехколенной лестнице на второй этаж дома и проникли в квартиру через окно. После этого они изнутри открыли входную дверь. Никто не пострадал.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Самарской области накануне из оросительного канала спасли молодого лося. Егеря пришли на помощь животному. На месте они соорудили ему трап, и лось смог выйти из канала.