Крымский Белогорск завершил все работы по благоустройству

В Крыму в городе Белогорске завершили все работы по благоустройству, запланированные на 2022 год. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

«Реализованы работы по благоустройству сквера по улице Симферопольская и дворовой территории по улице Гагарина, д. 12, д. 14, д. 16, улице Шевченко, д. 15, д. 17, д. 19», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в сквере на Симферопольской улице покрытия замостили плиткой, завершился монтаж архитектурных форм и систем освещения. Также на территории двора заасфальтировали дорожки и проезды, организовали освещение и благоустроили детскую площадку и зону для сушки белья.

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