Вторую «Деревню будущего» строят в Удмуртии

В Удмуртии строят вторую «Деревню будущего». В нее превратят село Узи. Строители работают на нескольких площадках.

Глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что в населенном пункте сейчас ведется строительство Дома культуры на 100 мест, выложен цоколь и возводятся стены.

Центральную улицу села, Советскую, заасфальтировали. Рабочие заняты укладкой тротуаров. Центр села также благоустраивают: перед ДК появятся брусчатка, скамейки, освещение, там же обустроят детскую площадку.

В ближайшее время выберут подрядчика для ремонта детского сада, который начнется в ноябре. Готовится основание для лыжероллерной трассы.

По словам Бречалова, которые приводит udm-info.ru, к первой удмуртской «Деревне будущего», Пихтовке, добавят еще две. Кроме села Узи, будет преобразована деревня Быги в Шарканском районе.

В строительство первой в республике «Деревни будущего» было вложено 226 млн рублей.