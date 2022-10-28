Демократической партии США все равно на судьбы украинцев. Такое заявление сделала бывшая член палаты представителей американского конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в четверг, 27 октября.

«Им (членам Демократической партии ― Ред.) абсолютно наплевать на народ Украины, в противном случае они бы включились в дипломатию много-много месяцев назад», ― заявила Габбард в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону.

По мнению политика, в настоящий момент Вашингтоном управляет группа милитаристов, которые лишь на словах называют себя прогрессивными.

Также Габбард подчеркнула, что участие США в конфликте вредит как Украине, так и самим Соединенным Штатам Америки. В частности, она упомянула растущую инфляцию и рост цен на товары.

Ранее в этот день американский подполковник Дэниэл Дэвис заявил, что российско-украинский конфликт никак не угрожает США. Он посоветовал Вашингтону срочно сменить свои приоритеты и задуматься над вопросами внутренней политики.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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