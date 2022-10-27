Видео. Путин заявил о готовности поставлять российские газ и нефть в Европу

Видео. Путин заявил о готовности поставлять российские газ и нефть в Европу

2022-10-27 21:03:26

2022-10-27 21:03:26

2022-10-27 21:03:26

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