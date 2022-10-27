Власти Удмуртии купят у населения сосновые и еловые шишки

В Удмуртии продолжается формирование запаса семян для лесовосстановительных работ. По этой причине АУ УР «Удмуртлес» решил объявить закупку у местных жителей шишек сосны и ели.

По словам главы регионального минприроды Дениса Удалова, которые приводит udm-info.ru, республике нужно много шишек.

Он отметил, что необходимо заготовить 119 т еловых шишек и 47,8 и сосновых. Столько нужно, чтобы сформировать запас семян для будущего восстановления леса.

Шишки будут закупать по следующим ценам: сосна по 20 рублей 1 за 1 кг, а ель — по 30 рублей за 1 кг. Собирать их придется вручную с растущих деревьев. Для заготовки специалисты отберут шишки коричнево-бурого цвета, не раскрывшиеся и не повреждененые вредителями.

ИА «Сусанин» пишет, что в следующем году в Удмуртии планируют провести лесовосстановление на площади не менее 10 тыс. га.

Ранее, 20 октября, сообщалось о том, что на территории Удмуртии официально завершился пожароопасный сезон. Он действовал с апреля 2022 года. За это время спасатели не допустили ни одного крупного возгорания в лесах региона.