Врач назвал опасные осложнения гипертонии

Причины гипертонии, или повышенного давления, могут быть самими разными, иногда неочевидными. При этом такое состояние может привести к ряду осложнений, предупредил в беседе с «Известиями» врач-терапевт ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Илья Ушак.

Как пояснил специалист, гипертония — это не медицинский термин. Правильнее будет сказать «артериальная гипертензия» — синдром, при котором возникает повышенное давление, или же «гипертоническая болезнь» — состояние, которое непосредственно протекает с повышением давления.

«То есть первичная артериальная гипертензия называется гипертонической болезнью. Простым языком, так называемая в народе гипертония — это постоянный или периодический подъем давления выше нормы. Показатели 140 на 90 считается уже верхней границей нормы. Но существует такое понятие, как пограничное состояние, — это примерно 130–140 на 85–95», — уточнил Ушак.

По его словам, к повышенному давлению склонны люди с фоновыми заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония, болезни щитовидной железы: недостаток или переизбыток гормонов, а также имеющие неврологические заболевания.

«Факторами риска являются чрезмерное употребление алкоголя, курение, за счет воздействия на сосуды: теряется тонус сосудов, что приводит к нарушениям со стороны давления. Помимо этого, фактором риска является постоянный недосып и неправильный образ жизни в целом, например, люди, которые работают по ночам и не успевают отдыхать. У таких людей адреналин вырабатывается не в свое время, что косвенно повышает тонус сосудов и следственно давление», — рассказал врач.

Он также отметил, что негативно влиять на давление могут неправильное питание, переедание и избыточный вес. Также к фактору риска можно отнести и психические заболевания, когда поражается кора головного мозга и центр регуляции.

«Симптомы могут отличаться, так как люди по-разному реагируют на подъем давления. Самое распространенное — это головная боль, зачастую в затылочной области, но возможна локализация и в других областях — теменной, височной, потемнее в глазах, а также головокружение», — уточнил Ушак.

Врач предупредил: при отсутствии лечения повышенное давление может привести к инфарктам, инсультам, энцефалопатии, нервным расстройствам, а также повышению внутричерепного давления, что повлияет на зрение.

По словам специалиста, зачастую пациенты доверяют народной медицине больше, чем врачам.

«В народе методов от повышенного давления бесчисленной множество, но мы придерживаемся научных фактов. Максимум, что мы может посоветовать, — это придерживаться гипосолевой диеты и принимать препараты, а также в некоторых случаях воздерживаться от физической нагрузки. А так зачастую применение народной медицины остается на усмотрение пациента, так как не наносит вреда здоровья в данном случае», — отметил он.

Эксперт посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, сдавать плановые анализы, а также измерять давление раз в месяц или при наличии вышеперечисленных симптомов.

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