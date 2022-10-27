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Путин назвал причину оторванности Запада от Евразии

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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Одной из частей большой Евразии могла бы стать ее западная оконечность — Европа, однако многим лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

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«Естественно, частью большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других. Что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными», — указал президент.

Путин также напомнил, что западная цивилизация не является единственной на Евразийском пространстве, так как большинство населения сосредоточено на востоке Евразии, где зародились очаги древнейших цивилизаций.

Ценность и значение Евразии заключается в наличии «гигантских» ресурсов и больших возможностей, пояснил президент. По его словам, чем усерднее страны работают над повышением связей внутри Евразии, тем более значительных успехов получится достичь в мире.

В конце сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о положительных перспективах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях санкций. По его словам, США желают разъединить экономики России и стран Центральной Азии, однако, отметил Песков, это вряд ли возможно.

16 сентября представитель России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Кирилл Барский заявил об успехах в отходе Евразии от расчетов в долларах. По его словам, использование доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.

Также в середине сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что страны Запада ставят перед собой задачу дестабилизировать постсоветское пространство и Евразию в целом.

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