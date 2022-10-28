Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Мир
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве
Наука
Космический корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС
Армия
Власти региона сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ
Армия
Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации успешно ушел из-под огня ВСУ
Мир
Американский политолог уличил Запад в непонимании ситуации на Украине
Мир
СМИ сообщили о выселении беженцев с Украины из отеля в Шотландии
Армия
Шойгу наградил лейтенанта Ищенко медалью «Золотая Звезда»
Армия
Российские саперы разминировали освобожденные от ВСУ территории
Армия
Дроны-камикадзе уничтожили укрытия личного состава ВСУ
Общество
Россияне купили успокоительные и антидепрессанты почти на 20 млрд рублей
Мир
Летевший из Чили в Парагвай самолет лишился носовой части из-за грозы

Россияне начали активно закупаться спортивным инвентарем для занятий дома

Исследование: россияне отказываются от посещения фитнес-клубов, но закупаются товарами для занятий дома
0
Фото: Global Look Press/Jenny Norquist
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в октябре 2022 года стали покупать спортивные товары на 209% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», результаты исследования 28 октября поступили в редакцию «Известий».

Трудовой спорт: в офисах предложили открывать фитнес-залы
Физкультура на работе позволит сотрудникам быть здоровее, не тратя деньги на абонементы

В то же время специалисты отмечают, что фитнес-клубы фиксируют снижение числа клиентов. Как предполагают эксперты, россияне предпочитают заниматься спортом дома или на улице, покупая для этого спортинвентарь.

«По заявлениям представителей фитнес-индустрии, россияне отказываются от посещения фитнес-клубов по различным причинам. Однако многие не хотят терять форму и продолжают заниматься здоровым образом жизни дома и на улице. Они основательно подошли к оснащению спортивным инвентарем, что подтверждают данные наших аналитиков», — отметили в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру».

В регионах наибольший рост спроса на спортивные товары зафиксирован в Москве (+333%), Новосибирске (+260%), Омске (+200%) и Челябинске (+200%).

Также в рейтинге самых физически активных городов страны оказались Казань (+160%), Санкт-Петербург (+145%), Краснодар (+114%), Воронеж (+78%), Самара (+50%) и Ростов-на-Дону (+25%).

В топ-товаров вошли турники, гири, гантели, велосипедные камеры, мячики для пинг-понга, гимнастические палки, эспандеры, наборы для плавания, мини-велотренажеры, коврики для йоги, тренажеры для пресса, а также бейсбольные биты и гимнастические кольца.

В феврале россияне рассказали о том, как физическая форма влияет на успех в отношениях. Примерно половина опрошенных заявили, что у человека, который занимается спортом, больше шансов пойти на свидание. В то же время некоторые россияне (4,6%) признались, что им больше нравятся «люди в теле».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022