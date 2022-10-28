Россияне начали активно закупаться спортивным инвентарем для занятий дома

Россияне в октябре 2022 года стали покупать спортивные товары на 209% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», результаты исследования 28 октября поступили в редакцию «Известий».

В то же время специалисты отмечают, что фитнес-клубы фиксируют снижение числа клиентов. Как предполагают эксперты, россияне предпочитают заниматься спортом дома или на улице, покупая для этого спортинвентарь.

«По заявлениям представителей фитнес-индустрии, россияне отказываются от посещения фитнес-клубов по различным причинам. Однако многие не хотят терять форму и продолжают заниматься здоровым образом жизни дома и на улице. Они основательно подошли к оснащению спортивным инвентарем, что подтверждают данные наших аналитиков», — отметили в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру».

В регионах наибольший рост спроса на спортивные товары зафиксирован в Москве (+333%), Новосибирске (+260%), Омске (+200%) и Челябинске (+200%).

Также в рейтинге самых физически активных городов страны оказались Казань (+160%), Санкт-Петербург (+145%), Краснодар (+114%), Воронеж (+78%), Самара (+50%) и Ростов-на-Дону (+25%).

В топ-товаров вошли турники, гири, гантели, велосипедные камеры, мячики для пинг-понга, гимнастические палки, эспандеры, наборы для плавания, мини-велотренажеры, коврики для йоги, тренажеры для пресса, а также бейсбольные биты и гимнастические кольца.

В феврале россияне рассказали о том, как физическая форма влияет на успех в отношениях. Примерно половина опрошенных заявили, что у человека, который занимается спортом, больше шансов пойти на свидание. В то же время некоторые россияне (4,6%) признались, что им больше нравятся «люди в теле».