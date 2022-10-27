В Подмосковье предложили заменить мат названиями лесных вредителей

Комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменить нецензурную брань названиями лесных вредителей.

«Если вы хотите отправить человека за Можай, не ленитесь, не переходите на сленг или мат, не сокращайте до «эй, ты», а используйте красивые обращения. Помните, как в детстве: «Ах ты, жук навозный!» И было обидно», — заявили «РИА Новости» в комитете.

Там предложили следующие оскорбления: козявка ивовая, дровосек валежный, клоп сосновый, блошка капустная, плодожил желудевый, короед настырный, лептура четырехполосая, амбарный долгоносик, пьявица красногрудая, звездчатый пилильщик-ткач.

В комитете уверены, что произнесенные с правильной интонацией названия вредителей могут обескуражить противника еще до начала перепалки.

Ранее, в июне, психолог сервиса «Теледоктор24» Наталия Чирикова рассказала, как отучить детей разного возраста ругаться матом. Так, по ее словам, если ребенок использует нецензурную брань в возрасте 2–4 лет, это практически всегда подражание, поэтому родителям в первую очередь нужно быть внимательными к своей речи.