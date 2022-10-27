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Нейросеть зафиксировала более 1 тыс. нарушений за неделю в Подмосковье

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Фото: Главное управление содержания территорий Подмосковья
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В Московской области за минувшую неделю автомобили с автоматической фиксацией нарушений, оснащенные нейросетью, зарегистрировали более 1 тыс. нарушений в 10 округах. Такие данные сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Шесть «умных» автомобилей инспектировали Химки, Мытищи, Балашиху, Домодедово, Одинцово, Красногорск, Ступино, Раменский, Воскресенский, Орехово-Зуевский округа. Самым популярным замечанием стало незаконное нанесение граффити. Таких нарушений за неделю было 419, рассказала глава ведомства Светлана Аипова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Искусственный интеллект также сумел зафиксировать 119 переполненных мусорных контейнеров, 306 грязных опор освещения и 223 нарушения в части наличия мелкого мусора на обочинах дорог.

Ранее, 11 октября, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за семь лет единая столичная справочная служба правительства приняла 76 млн звонков. 44% из них уже обрабатывает искусственный интеллект. Голосовой помощник умеет распознавать и синтезировать речь и сам справляется с простыми запросами. Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов.

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