Заммэра Сергунина рассказала о работе ИИ на линии единой справочной службы Москвы

За семь лет единая справочная служба правительства Москвы приняла 76 млн звонков, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«44% из них уже обрабатывает искусственный интеллект. Голосовой помощник умеет распознавать и синтезировать речь и сам справляется с простыми запросами. Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов», — отметила Сергунина.

Если робот получит сложный вопрос, то перенаправит его специалисту и предварительно подберет возможные варианты ответа. Одобренный вариант нейросеть запомнит и сохранит. Виртуальный ассистент способен понимать разговорную лексику, например такие слова, как «платежка», «машина», «тачка».

На линии единой справочной службы правительства столицы консультируют по различным направлениям, связанным с ЖКХ, оформлением документов, назначением пособий и выплат, поддержкой малого и среднего предпринимательства. С начала текущего года специалисты стали отвечать на вопросы по 500 новым темам, уточнила Сергунина.

Единая справочная служба правительства Москвы — одна из главных горячих линий общегородского контакт-центра. Всего для горожан и юридических лиц работает более 70 горячих линий, которые ежемесячно принимают около 5 млн звонков.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.