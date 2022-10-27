Реклама
Прямой эфир
Авто
Volkswagen намерен перейти на выпуск электромобилей в 2033 году
Мир
В МИДе заявили об отсутствии запроса от Киева на встречу с Лавровым
Мир
ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом РФ в район диверсии на СП
Армия
Пушилин заявил об успешном штурме ВС РФ на марьинском направлении
Мир
Захарова указала на объявление охоты на россиян в Норвегии
Мир
РФ призвала наказать виновных после нападения украинцев на россиян во Франции
Мир
СМИ сообщили о звуках взрывов в Одессе
Общество
Москвичей предупредили о барической пиле в ближайшие дни
Общество
Ректора биотехнологического университета арестовали по делу о мошенничестве
Мир
В Грузии заявили о необходимости как можно скорее остановить конфликт на Украине
Мир
Захарова заявила о намерении правительства Сунака продолжать русофобский курс
Мир
ЕС пришлось платить огромную цену за газ от альтернативных поставщиков
Сюжет:

В МГУ раскрыли подробности нового курса военной журналистики

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова рассказали «Известиям» о новом курсе военной журналистики, который, в частности, предполагает расширенное изучение юридических и этических норм поведения военного корреспондента, а также принципов безопасного поведения журналиста.

«Роботы вряд ли заменят живых журналистов»
Президент журфака МГУ Ясен Засурский — о чутком сердце, встрече Гагарина и вере в «Известия»

Как уточнили в пресс-службе университета, в рамках факультета журналистики МГУ более 10 лет действует курс «Журналист в экстремальных ситуациях», разработанный в сотрудничестве с психологической службой МЧС. Теперь этот курс решили обновить в соответствии с текущими общественно-политическими событиями.

«В дополнение к традиционно изучаемым студентами вопросам работы журналиста в условиях техногенных катастроф, природных катаклизмов, взаимодействия с людьми, попавшими в кризисные ситуации, в курсе предполагается расширить изучение технологий журналистской деятельности в условиях вооруженного конфликта, юридических и этических норм поведения военкора, принципов безопасного поведения журналиста», — пояснили в МГУ.

Учащиеся смогут встретиться с известными российскими военными корреспондентами и получить знания из их практики. Кроме того, предполагается применение базы курсов «Бастион», которые проводят специалисты Союза журналистов Москвы.

О создании на факультете МГУ курса военной журналистики 27 октября сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП) Руслан Новиков в рамках межрегионального форума средств массовой информации «Енисей.РФ-2022». По его словам, такой курс сейчас очень нужен, система образования требует изменений.

В апреле президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022