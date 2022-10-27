В МГУ раскрыли подробности нового курса военной журналистики

В пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова рассказали «Известиям» о новом курсе военной журналистики, который, в частности, предполагает расширенное изучение юридических и этических норм поведения военного корреспондента, а также принципов безопасного поведения журналиста.

Как уточнили в пресс-службе университета, в рамках факультета журналистики МГУ более 10 лет действует курс «Журналист в экстремальных ситуациях», разработанный в сотрудничестве с психологической службой МЧС. Теперь этот курс решили обновить в соответствии с текущими общественно-политическими событиями.

«В дополнение к традиционно изучаемым студентами вопросам работы журналиста в условиях техногенных катастроф, природных катаклизмов, взаимодействия с людьми, попавшими в кризисные ситуации, в курсе предполагается расширить изучение технологий журналистской деятельности в условиях вооруженного конфликта, юридических и этических норм поведения военкора, принципов безопасного поведения журналиста», — пояснили в МГУ.

Учащиеся смогут встретиться с известными российскими военными корреспондентами и получить знания из их практики. Кроме того, предполагается применение базы курсов «Бастион», которые проводят специалисты Союза журналистов Москвы.

О создании на факультете МГУ курса военной журналистики 27 октября сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП) Руслан Новиков в рамках межрегионального форума средств массовой информации «Енисей.РФ-2022». По его словам, такой курс сейчас очень нужен, система образования требует изменений.

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