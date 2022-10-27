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Собянин пригрозил «ПИК» отстранением от строительства в Москве из-за срыва сроков

Собянин: Москва прекратит сотрудничество с группой «ПИК» в случае срыва сроков строительства школы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Если группа компаний «ПИК» будет медленно строить школы и детские сады, она прекратит работу в Москве. Об этом 27 октября мэр города Сергей Собянин сказал гендиректору компании Ивану Поландову в ходе осмотра строящейся школы в составе жилого комплекса «Люблинский парк».

Градоначальник обратил внимание на тот факт, что сдано 200 тыс. кв. м жилья, при этом детский сад и школа до сих пор не работают.

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«Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта», — подчеркнул он.

По словам мэра, сейчас люди вынуждены ездить в переполненные школы. «Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», — указал Собянин.

Он указал, что школы и детсады особенно востребованы для жителей новостроек, где развернуто масштабное строительство. Так, например, в районе Люблино уже построен детский сад и заканчиваются строительные работы для возведения школы.

Градоначальник выразил надежду, что новое учебное заведение откроется к 1 сентября 2023 года.

Ранее, 13 октября, совладелец группы «Родина» Владимир Щекин рассказал «Известиям», что в приоритете у российских покупателей жилая недвижимость с собственной инфраструктурой. По его словам, большинство покупателей жилья — молодые семьи с детьми, которые хотят жить в шаговой доступности от детского сада, школы, спортивных и творческих секций.

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