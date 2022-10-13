Эксперты рассказали о популярной среди россиян недвижимости

В приоритете у российских покупателей жилая недвижимость с собственной инфраструктурой, рассказал «Известиям» совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

«Спрос сконцентрирован в крупных городах, где вместе с населением растет нагрузка на транспорт, социальные учреждения, сферу услуг, рекреационные зоны», — уточнил он.

По его словам, большинство покупателей жилья — молодые семьи с детьми, которые хотят жить в шаговой доступности от детского сада, школы, спортивных и творческих секций.

«Поэтому самым большим спросом пользуются комплексы новостроек, в которых предусмотрены все ресурсы для повседневной жизни и развития семьи. В какой-то степени — это автономное, «клубное» пространство, жители которого не зависят от городской среды», — рассказал Щекин.

В то же время коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отметил, что в связи с частичной мобилизацией наблюдается снижение интереса покупателей во всех сегментах рынка. Однако менее всего это отразилось на недвижимости сегментов элитного и премиум-классов, которые традиционно более стабильны с точки зрения спроса, добавил он.

«Часть сделок действительно встала на паузу, однако многие клиенты всё также готовы к покупке квартиры. В первую очередь в условиях текущей экономической и политической неопределенности покупатели рассматривают наиболее ликвидные варианты. Главным образом это двух- и трехкомнатные квартиры», — сказал Голев.

Также клиенты чаще выбирают квартиры с предчистовой отделкой, что в условиях кризиса позволяет сократить расходы на ремонт, уточнил он.

«Кроме того, такую недвижимость в случае необходимости можно относительно быстро продать», — подчеркнул он.

Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов рассказал, что прежде всего покупатели смотрят на локацию.

«Район должен отличаться хорошей транспортной доступностью, чтобы жители без проблем могли добраться до нужного места (при этом особенно ценится пешая доступность до метро), и богатой социальной и коммерческой инфраструктурой», — сказал он.

Учитывается и инфраструктурная составляющая самого жилого комплекса, на территории которого должны быть коммерческие объекты, где можно купить всё необходимое и получить нужную услугу, считает Железнов.

«Далее клиенты смотрят на планировки — чем они разнообразнее, тем лучше, потому что всегда ценится богатство выбора. Аналитики отмечают повышенный интерес к студиям и однокомнатным квартирам — они оптимальны в условиях ограниченного бюджета», — заметил эксперт.

Еще одним критерием выбора он назвал гибкие условия покупки. Кроме того, по его словам, всё больше внимания покупатели начинают уделять и внутреннему благоустройству на территории жилого комплекса.

В конце сентября аналитики компании Rockwool Россия сообщили «Известиям», что за последние полгода россияне изменили свое отношение к покупке недвижимости: теперь 23% жителей страны рассматривают приобретение квартиры как инвестицию и способ сохранить свои сбережения.

Гендиректор компании «Территория недвижимости FQF» Ирина Нигматуллина 26 сентября предположила, что цены на жилую недвижимость еще 1–1,5 года будут немного снижаться.