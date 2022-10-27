Почти 9 тыс. водителей наказали за неправильную парковку в Саратове
В Саратове в период с января по сентябрь за нарушения правил парковки к ответственности привлекли порядка 9 тыс. водителей. Таковы данные городского УМВД.
Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ведомство, рейды проводятся каждый день. Одно из основных мест нарушений — это площадь Петра I. За неправильную парковку предусмотрена не только эвакуация автомобиля, но и штраф в размере 1,5 тыс. рублей.
Так, за три квартала этого года оштрафовали 8962 водителя, 6 тыс. машин переместили на штрафстоянку.
Ранее, 20 октября, сообщалось, что с начала года в Рязани больше 2,2 тыс. человек оштрафовали за парковку на газонах. Общая сумма штрафов составляет 987,5 тыс. рублей.