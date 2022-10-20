Жители Рязани заплатят почти 1 млн рублей за парковку на газонах
С начала 2022 года в Рязани больше 2,2 тыс. человек оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию.
В мэрии отмечают, что на придомовых территориях запрещены остановка и стоянка машин на тротуарах, детских и спортивных площадках. Также под запретом находится парковка на местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями. Нельзя оставлять машины, квадроциклы, мотоциклы на газонах и цветниках, уточняет 62INFO.ru.
Общая сумма штрафов составляет 987,5 тыс. рублей.
Ранее в этот день сообщалось, что в Казани водителей проверят на соблюдение правил дорожного движения. Рейды пройдут против пьяных автомобилистов.