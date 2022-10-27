Стоимость новостроек в Подмосковье за год выросла на 24,2%

За год средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Подмосковья выросла на 24,2%, а доля ипотеки достигла рекордных 87%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Est-a-Tet.

Также в компании рассказали, что в Московской области экспонируется 1,6 млн кв. м жилья — это 34,1 тыс. объектов в 163 проектах. Больше всего объемов предложения сфокусировано на юге и юго-востоке Москвы на расстоянии до 20 км от МКАД — 40,9% от всего объема. Также много предложений на севере области — 13,6%.

По информации специалистов, покупатели в Московской области предпочитают квартиры классических форматов, а не европланировок. Чаще всего они выбирают однокомнатные квартиры 30–40 кв. м и двухкомнатные — 50–60 кв. м. Такие данные говорят о том, что при сравнимом бюджете покупатель может выбрать квартиру в области больше, чем в Москве в границах МКАД.

«Если рассматривать цену по классам жилья, то средневзвешенная цена в стандарт-классе и комфорт-классе показала незначительный прирост: 3% в стандарт-классе и 1% в комфорт-классе, достигнув 145,6 тыс. руб./кв. м и 172,7 тыс. руб./кв. м соответственно. В бизнес-классе средневзвешенная цена предложения за квартал осталась прежней — на уровне 278,8 тыс. руб./кв. м», — рассказали аналитики.

Кроме того, они отметили, что в годовом выражении цена предложения в стандарт-классе увеличилась на 26%, в комфорт-классе — на 21,4%, а в бизнес-классе прирост цены составил 9,6%.

По данным экспертов, спрос на рынке недвижимости стимулируют привлекательные программы субсидированной ипотеки со сниженной ставкой. За счет этого доля ипотечных сделок на первичном рынке Московской области выросла в III квартале 2022 года до рекордных 87% (в предыдущем квартале она составляла 77%, а год назад — 71,1%).

Ранее, 23 октября, аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили, что в России на первом месте в списке городов, где за последний месяц выросли цены на жилье, оказался Волгоград — там средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 1,4%. На втором месте Челябинск с ростом 1,2%, на третьем — Уфа (1%), на четвертом — Красноярск (0,5%), на пятом — Екатеринбург (0,3%).