У российских дилеров заканчиваются запасы Lada Vesta

Запасы автомобилей семейства Lada Vesta у российских дилеров марки подходят к концу. Об этом 27 октября сообщила «Российская газета».

Тенденцию на снижение запасов автомобилей отметили продавцы Lada в Москве и Санкт-Петербурге, рассказало издание.

«Да, действительно, таких машин осталось совсем немного, хотя раньше это был практически локомотив продаж. Если кто-то планирует покупку высокооснащенной Lada Vesta, то ему надо поторопиться, так как таких машин мало», — ответили газете в компании «Прагматика Lada Купчино» из Санкт-Петербурга.

Помимо нехватки модели Vesta дилерское сообщество отметило, что в последнее время покупатели стали активно спрашивать машину Lada Xray, которую АвтоВАЗ снял с производства и больше не выпускает. В среднем на площадке находится не более двух автомобилей, уточнили российские дилеры Lada.

В то же время продавцы отечественных легковых автомобилей отметили, что в максимальном объеме по типу кузова и вариантам комплектаций представлена Lada Granta. В зависимости от региона она занимает от 50 до 60% склада дилеров марки.

«Стабильно идет отгрузка по Niva Legend и Niva Travel, они занимают порядка 25% от объема складов дилеров, причем мы видим очень хороший спрос на Niva Travel», — отметил глава дилерского центра «Прагматика Lada Купчино».

24 октября «Автостат» сообщил, что в период с 17 по 23 октября текущего года жители РФ приобрели 10 128 новых автомобилей, из которых 40% пришлось на отечественную марку Lada. Таким образом, она стала самой продаваемой маркой в России за третью неделю октября 2022 года. Эксперты отметили, что 26% рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам третьей недели октября текущего года заняло семейство Lada Granta, которое разошлось тиражом 2617 экземпляров.