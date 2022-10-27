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Пикапу Toyota Tundra увеличат дорожный просвет

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Фото: Toyota
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Подразделение Toyota Racing Development (TRD) выпустило для нового полноразмерного рамного пикапа Tundra комплект доработок, который позволит увеличить дорожный просвет машины. Об этом 27 октября сообщил портал Drom.

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В состав тюнинг-пакета вошли амортизаторы Bilstein, кованые верхние рычаги для передней подвески Roush Performance и оригинальные пружины от TRD.

В Toyota Racing Development отметили, что комплект сертифицирован и не ухудшает заводскую систему безопасности, включая штатный комплекс Toyota Safety Sense.

С учетом новых деталей подвески дорожный просвет в передней части пикапа вырос на 76 мм, в задней — на 50 мм. Стоимость лифт-пакета составляет $3995 (около 247 тыс. рублей). Доступен он будет только в Северной Америке, поскольку Tundra официально поставляется только в США и Канаду.

Toyota Tundra XK70 последнего поколения дебютировала в сентябре 2021 года, модель построена на шасси Toyota F1 (TNGA-F), которое также используется для внедорожников Toyota Land Cruiser 300/Lexus LX.

Пикап оснащают бензиновыми моторами V6. Базовая версия располагает мотором объемом 3,5 л, мощностью 389 л.с. Есть гибридная версия, в которой двигателю внутреннего сгорания помогает электромотор. Совокупная мощность установки — 437 л.с.

25 октября стало известно, что Toyota повременит с выпуском электрических моделей Crown и FJ Cruiser, так как компания намерена пересмотреть свой план относительно производства электромобилей, который будет готов к 2023 году. За это время Toyota сможет усовершенствовать существующую платформу либо создаст новую версию платформы e-TNGA для электромобилей. Первый товарный электромобиль марки — кроссовер bZ4X — Toyota рассекретила лишь в 2021 году, однако машина уже успела попасть под отзывную кампанию из-за проблемы с колесами. Тем не менее в новое семейство компания успела добавить электроседан bZ3, созданный при участии китайских компаний FAW и BYD.

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