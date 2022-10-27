Пикапу Toyota Tundra увеличат дорожный просвет

Подразделение Toyota Racing Development (TRD) выпустило для нового полноразмерного рамного пикапа Tundra комплект доработок, который позволит увеличить дорожный просвет машины. Об этом 27 октября сообщил портал Drom.

В состав тюнинг-пакета вошли амортизаторы Bilstein, кованые верхние рычаги для передней подвески Roush Performance и оригинальные пружины от TRD.

В Toyota Racing Development отметили, что комплект сертифицирован и не ухудшает заводскую систему безопасности, включая штатный комплекс Toyota Safety Sense.

С учетом новых деталей подвески дорожный просвет в передней части пикапа вырос на 76 мм, в задней — на 50 мм. Стоимость лифт-пакета составляет $3995 (около 247 тыс. рублей). Доступен он будет только в Северной Америке, поскольку Tundra официально поставляется только в США и Канаду.

Toyota Tundra XK70 последнего поколения дебютировала в сентябре 2021 года, модель построена на шасси Toyota F1 (TNGA-F), которое также используется для внедорожников Toyota Land Cruiser 300/Lexus LX.

Пикап оснащают бензиновыми моторами V6. Базовая версия располагает мотором объемом 3,5 л, мощностью 389 л.с. Есть гибридная версия, в которой двигателю внутреннего сгорания помогает электромотор. Совокупная мощность установки — 437 л.с.

25 октября стало известно, что Toyota повременит с выпуском электрических моделей Crown и FJ Cruiser, так как компания намерена пересмотреть свой план относительно производства электромобилей, который будет готов к 2023 году. За это время Toyota сможет усовершенствовать существующую платформу либо создаст новую версию платформы e-TNGA для электромобилей. Первый товарный электромобиль марки — кроссовер bZ4X — Toyota рассекретила лишь в 2021 году, однако машина уже успела попасть под отзывную кампанию из-за проблемы с колесами. Тем не менее в новое семейство компания успела добавить электроседан bZ3, созданный при участии китайских компаний FAW и BYD.