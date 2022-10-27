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Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
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Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил правительство РФ повторно рассмотреть инициативу Союза машиностроителей России по повышению оплаты труда работников в организациях ОПК (оборонно-промышленного комплекса), привлеченных к гособоронзаказу (ГОЗ), минимум на 10% выше средней по региону.

Оборонный наказ: российский ОПК готовится нарастить производство
При модернизации военной техники необходимо тщательно изучить иностранные образцы, указал Владимир Путин

«В настоящее время военные представительства Минобороны России с целью снижения себестоимости поставляемой продукции отказываются согласовывать увеличение заработной платы на предприятиях. Так быть не должно», — сказал он ТАСС 27 октября.

По словам Чемезова, сотрудники ОПК являются «элитой страны». Он подчеркнул, что в значительной степени именно от их работы зависят успехи РФ как на фронте, так и в обеспечении безопасности и суверенитета страны.

30 сентября правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях ОПК. При этом глава государства отметил, что при модернизации военной техники надо тщательно изучить иностранные образцы, которые сейчас активно используются на Украине. Такие заявления Путин сделал на встрече с руководителями заводов ОПК.

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