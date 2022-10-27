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В Салехарде снесут построенные на берегу реки Шайтанки дома

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Власти Салехарда (ЯНАО) будут изымать земельные участки и сносить дома, которые построены на правом берегу реки Шайтанки. На эти цели городу выделят средства из регионального бюджета, сообщается на сайте окружного правительства.

Также планируется выделять деньги на компенсацию убытков, причиненных этим изъятием, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на документ. В свою очередь, а администрации Ноябрьска агентству рассказали, что вместо снесенных сооружений в рамках масштабного инвестиционного проекта будут построены жилой комплекс, детский сад, школа и проложена улично-дорожная сеть.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что «Дом.РФ» подготовил законодательные изменения в механизм комплексного развития территорий. Планируется предусмотреть возможность передачи девелоперам федеральной земли по минимальной цене в долгосрочную аренду за долю квартир по результатам аукционов. Идею уже поддержали в Минстрое.

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