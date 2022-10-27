Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Якутии

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в арктическом селе Юкагир в Усть-Янском улусе Якутии. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в четверг, 27 октября.

Возгорание началось в четырехквартирном доме. Эвакуировались 10 человек, в том числе двое детей. Предварительная площадь пожара ― 240 кв. м. В настоящий момент к месту инцидента выехала следственно-оперативная группа.

Тушением огня занималась добровольная пожарная команда села. К моменту прибытия группы здание уже горело целиком.

Сейчас уточняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 25 октября, мужчина погиб при пожаре в частном доме в Аткарском районе Саратовской области. Предположительно, мужчина погиб от отравления продуктами горения, а само возгорание началось из-за непотушенной сигареты.