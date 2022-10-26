Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону, которое организовало проверку по факту случившегося.

«25 октября 2022 года в ночное время произошло возгорание жилого дома, расположенного на улице Ветеранов села Песчанка Аткарского района. Возгорание обнаружили соседи, которые вызвали пожарных», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие спасатели потушили огонь и устранили задымление в доме. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины, им оказался 64-летний хозяин дома, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По предварительной информации, смерть человека наступила в результате отравления продуктами горения, а пожар возник из-за непотушенной сигареты.

Все обстоятельства гибели человека устанавливаются, организована доследственная проверка.

В ночь на 25 октября двое детей погибли при пожаре в частном доме в микрорайоне Увек в Саратове. По данным МЧС, вместе с детьми погибла их 29-летняя мать. В доме на момент возгорания также находились 12-летний подросток и дедушка, они успели спастись.