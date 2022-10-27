Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС ДНР сообщили о ликвидации пожара в Шахтерске
Мир
Bloomberg узнало о планах США изменить потолок цен на российскую нефть
Экономика
Минприроды предложило повысить налог на воду для предприятий
Мир
Пентагон успешно провел испытания компонентов гиперзвукового оружия
Культура
Около 8 млрд рублей не вернули россиянам за отмененные концерты
Мир
Китай призвал Совбез ООН продолжить переговоры по БПЛА на Украине
Мир
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Происшествия
Председатель правительства ДНР заявил о повреждении цистерн с топливом
Мир
Суда с зерном не вышли из портов Украины из-за поиска мин
Происшествия
ДТП с двумя автомобилями произошло на МКАД
Общество
В МЧС ДНР сообщили о локализации пожара в Шахтерске
Мир
ПВО Сирии поразили ракетные цели недалеко от Дамаска

Эксперт оценил опасность для Европы применения «грязной бомбы»

Эксперт оценил опасность для Европы применения Украиной «грязной бомбы»
0
Фото: Global Look Press/Yevhen Liubimov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина — это центр Европы и любые серьезные биологические или атомные инциденты затронут не только ближайших соседей — тех же Россию и Белоруссию, но и весь континент, считает специалист в области радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

«Громовое» предупреждение: зачем нужны учения стратегических ядерных сил РФ
В первый день тренировок пуски успешно выполнили все компоненты российской триады

«Катастрофа в Чернобыле затронула всю Европу из-за воздушных потоков. Выпадение радиоактивных осадков были зафиксированы даже в Норвегии. Украинские реки имеют большой сток в Черное море. И любое событие на ее территории тут же отразится на всем Черноморском регионе. Не стоит забывать, что Украина один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Серьезное загрязнение скажется и на зерновом, и на животноводческом экспорте», считает он.

Любая эпидемия там будет опасна, как минимум, для всей Европы, добавил эксперт. Он напомнил, что Украина граничит со множеством густонаселенных стран.

«По этим причинам не только нам, но и всей Европе надо крайне серьезно отнестись к возможности возникновения ядерных или биологических инцидентов на этой территории», — отметил эксперт.

Желтоножко отметил, что внешние кураторы Украины могут не просчитывать последствия тех или иных событий.

США превратили Украину в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружием, заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022