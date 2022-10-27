Эксперт оценил опасность для Европы применения «грязной бомбы»

Украина — это центр Европы и любые серьезные биологические или атомные инциденты затронут не только ближайших соседей — тех же Россию и Белоруссию, но и весь континент, считает специалист в области радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

«Катастрофа в Чернобыле затронула всю Европу из-за воздушных потоков. Выпадение радиоактивных осадков были зафиксированы даже в Норвегии. Украинские реки имеют большой сток в Черное море. И любое событие на ее территории тут же отразится на всем Черноморском регионе. Не стоит забывать, что Украина — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Серьезное загрязнение скажется и на зерновом, и на животноводческом экспорте», — считает он.

Любая эпидемия там будет опасна, как минимум, для всей Европы, добавил эксперт. Он напомнил, что Украина граничит со множеством густонаселенных стран.

«По этим причинам не только нам, но и всей Европе надо крайне серьезно отнестись к возможности возникновения ядерных или биологических инцидентов на этой территории», — отметил эксперт.

Желтоножко отметил, что внешние кураторы Украины могут не просчитывать последствия тех или иных событий.

США превратили Украину в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружием, заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

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