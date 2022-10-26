CDPR объявила о разработке ремейка оригинального «Ведьмака»

Студия CD Projekt RED сообщила о разработке ремейка оригинальной компьютерной игры «Ведьмак». Об этом компания объявила 26 октября на сайте вселенной.

«В настоящее время игра находится на ранних стадиях разработки в польской студии Fool's Theory, где задействованы ветераны серии «Ведьмак». Мы, как CD PROJEKT RED, обеспечиваем полный творческий надзор», — сказано в сообщении.

Новая игра разрабатывается полностью с нуля и выйдет на движке Unreal Engine 5.

Студия призналась, что анонсированный ранее проект по вселенной «Ведьмака» Canis Majoris является на самом деле этим самым ремейком.

Релиз первой части «Ведьмака» состоялся в 2007 году. В дальнейшем было выпущено еще два продолжения.

4 октября CD Projekt RED анонсировала семь новых игр во вселенных Cyberpunk 2077 и «Ведьмака». В них вошли сиквел Cyberpunk 2077, а также три проекта по «Ведьмаку» и другие игры.

До этого, 11 сентября, издатель и разработчик компьютерных игр Ubisoft представил первый трейлер компьютерной игры Assasin's Creed Mirage. Сообщается, что новая часть франшизы будет выпущена в 2023 году.