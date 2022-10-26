Минстрой запланировал установить среднюю стоимость жилья в ЛНР и ДНР

Минстрой предложил установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых регионах, вошедших в состав РФ. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ касается территорий Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Проектом приказа Минстроя России предлагается внести изменения в Методику определения норматива стоимости одного кв. метра общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости одного кв. метра общей площади жилого помещения по регионам, и предусмотреть порядок определения показателя средней рыночной стоимости одного кв. метра в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях», — сказано в сообщении.

Как следует из инициативы, показатель средней рыночной цены одного «квадрата» на очередной квартал установят, исходя из норматива цены кв. метра жилья в целом по стране до момента формирования статистической отчетности.

Предусмотренные изменения направлены на обеспечение реализации мер государственной поддержки граждан во всех субъектах РФ, подчеркнули в Минстрое.

Ранее в среду «Известия» сообщили, что беженцам из присоединенных к России территорий предложили предоставлять жилье на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном.

В настоящее время жилье в России могут получить переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их можно реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под личное жилищное строительство. Выкупать жилье предлагается по средней нормативной цене в стране — сейчас это 83,4 тыс. рублей за «квадрат».