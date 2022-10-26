При стрельбе у мавзолея в иранском Ширазе пострадали как минимум 45 человек
По меньшей мере 45 человек пострадали в ходе террористического акта у мавзолея Шах-Черах в Ширазе (Иран). Об этом 26 октября сообщает агентство Fars.
Изначально местные СМИ сообщили о 15 погибших и 10 пострадавших. Отмечается, что среди погибших есть дети.
Сообщается, что террористы стреляли по паломникам, молившимся в храме во время мессы. Известно, что двое из трех злоумышленников пойманы, поиски еще одного ведутся.
Отмечается, что стрелки могли не являться гражданами Ирана.
Ранее в этот день о нападении сообщило, в частности, информационное агентство IRNA. Заместитель губернатора провинции Фарс Эсмаил Мохебипур заявил, что вооруженные террористы устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы
Мавзолей Шах-Черах — одна из достопримечательностей города Шираз. Построена в XIV веке.