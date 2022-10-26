Сколько времени тратят сейчас россияне на оформление шенгена
На оформление шенгенской визы в РФ уходит около 2,5 недели, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Изменения сроков рассмотрения документов якобы не произошло. В ассоциации заявили: не было ни одного случая оформления документов за 45 дней, передает телеканал «Известия». Аналитики связывают показатели со сниженным спросом на визы. Люди реже стали оформлять шенген из-за подорожания. Россиян также не устраивает отсутствие прямых рейсов в ЕС и риторика отдельных стран.
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