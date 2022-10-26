Экс-тренер «Химок» Юран рассказал о задержках зарплат в клубе

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран признался «Известиям», что не удивлен появившейся в Сети информации о невыплате зарплат ряду сотрудников и футболистов клуба. По словам специалиста, последний раз работавшего наставником химчан в период с февраля по август 2022 года, задержки по зарплате случались в подмосковном клубе довольно часто.

«В «Химках» неоднократно сталкивался с такой проблемой, и касалась она абсолютно всех — и персонала, и тренерского штаба, и футболистов. Конечно, ситуация неприятная, но со временем долги выплачивались, люди дожидались своих денег», — сказал Юран.

Как он отметил, задержки были по одному-два месяца. Более трех месяцев зарплату не задерживали, но ситуация с невыплатой случалась довольно часто.

Также Юран рассказал о том, что в скором времени может возглавить один из клубов, выступающих в РПЛ.

«Когда вернусь к тренерской работе? С одним клубом уже провел переговоры, скоро состоится встреча с руководством второй команды. Могу сказать точно, что это будет РПЛ», — добавил он.

Раскрывать название команды он не стал, так как в ней работают другие специалисты.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты. Также сообщалось, что в подмосковном клубе сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев.

Сергей Юран покинул «Химки» в начале августа нынешнего года. После его отставки команда потерпела 11 поражений и дважды сыграла вничью.