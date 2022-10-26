Новый минивэн Toyota Innova лишат рамы и построят на базе Corolla

Компания Toyota анонсировала появление третьего поколения минивэна Innova, который лишится рамной конструкции и будет построен на модульной платформе TNGA-C, на которой выпускают легковую модель Corolla. Об этом 26 октября сообщил портал Motor.

Модель выйдет для рынков Индии и Индонезии в 2023 году и лишится полного привода. Предыдущая версия автомобиля базировалась на рамном шасси полноприводного вездехода Fortuner. Вместо этого новая Innova будет построена на легковой платформе TNGA-C. На ней построено семейство Corolla.

Будут и другие изменения. Ожидается, что из моторной гаммы новинки исчезнут дизельные агрегаты. В движение Innova будет приводить только гибридная силовая установка, аналогичная той, что установлена в Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Toyota Innova выпускают с 2004 года. Модель второго поколения находится в производстве семь лет.

21 сентября компания Toyota Motor заявила, что годовой объем производства автомобилей бренда окажется ниже первоначально запланированного. Основная причина в снижении планов производства связана с постоянной нехваткой полупроводников. В связи с этим специалисты высказали предположение, что японская автокомпания вряд ли сможет выпустить рекордные 9,7 млн автомобилей в 2022 году после сообщений о том, что Toyota не достигла хороших промежуточных контрольных цифр за первые четыре месяца финансового 2022 года.