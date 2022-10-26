Mercedes-Benz продаст компании «Автодом» свои доли в российских «дочках»

Автоконцерн Mercedes-Benz объявил об уходе из России. Компания намерена продать доли в местных дочерних компаниях. Новый владелец появится и у завода в Подмосковье. Как заявили в Минпромторге покупателем может стать дилер «Автодом», передает телеканал «Известия». Концерн выполнит обязательства перед российскими клиентами. Mercedes-Benz сохранит рабочие места для сотрудников в России. Новые владельцы продолжат обслуживание проданных машин. 3 марта компания приостановила производство в России. Были прекращены поставки автомобилей компании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.