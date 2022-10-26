Регионам направят почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработникам

Регионы получат около 59 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 26 октября на заседании правительства.

Он сообщил, что, по прогнозу Минэкономразвития, в течение года среднемесячная зарплата в России вырастет более чем на 11,5%.

«Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами, <...> правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей», — добавил Мишустин.

В сентябре Мишустин сообщил, что российский бюджет на 2023 год имеет необходимые средства на предоставление бесплатной медпомощи, а также на исполнение остальных социальных обязательств перед гражданами.

В июне президент России Владимир Путин заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда медиков.

Глава государства пообещал, что объем денег, направляемых на развитие медицины в России, будет увеличиваться и в дальнейшем.

По его словам, развитие системы здравоохранения является одним из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей на всех уровнях — от муниципалитетов до федерации.