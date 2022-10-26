Минобороны РФ показало пуск ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула»

Минобороны РФ 26 октября поделилось кадрами пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Синева» с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» в ходе учений стратегических сил сдерживания.

На кадрах видно, как субмарина сначала идет в надводном положении, затем демонстрируется работа экипажа на глубине 50 метров и пуск ракеты. Он был произведен из акватории Баренцева моря.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин оценил, как проходит тренировка сил стратегического сдерживания, а также принял доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о ходе маневров. В частности, в ходе тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и МБР «Синева» из акватории Баренцева моря.

Как отметили в Кремле, все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.

До этого, 20 октября, Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Кроме того, глава государства проинспектировал занятия с мобилизованными по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.