В Кремле ответили на заявления о покупке топлива у Белоруссии по высоким ценам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию в СМИ о якобы закупках топлива в Белоруссии по высоким ценам для помощи Минску. Ранее об этом в среду, 26 октября, написала газета «Коммерсантъ».

«Мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках союзного государства, Белоруссия наш ближайший партнер и союзник. В том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, вот все, что я могу сказать», — пояснил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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