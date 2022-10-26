В Британии создают центры обогрева в преддверии зимы

Зимой в Британии могут появиться центры обогрева. Идея обсуждается среди экспертов и властей городов. Уже издано первое руководство по созданию таких помещений, передает телеканал «Известия». Комнаты обогрева советуют разместить в публичных местах. Потребность возникла из-за роста счетов за отопление. Зимой британцы могут начать отключать тепло в домах ради экономии.

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