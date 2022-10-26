Два грузовика столкнулись на МКАД в Москве

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 52-го км МКАД. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В настоящий момент на месте инцидента работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что движение на дублере временно перекрыто.

Ранее, 26 октября, Mercedes сбил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Ленинском городском округе Московской области. От полученных травм девушка скончалась.